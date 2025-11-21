Силуанов: некоторые продавцы на маркетплейсах не соблюдают налоговое право

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что некоторые продавцы на маркетплейсах только частично соблюдают налоговое законодательство. Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) работают над урегулированием этого вопроса.

Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр финансов России Антон Силуанов

«Работа тех розничных точек продаж и маркетплейсов, на которых, мы видим, еще есть компании, которые не в полном объеме соблюдают налоговое законодательство», – рассказал министр финансов в интервью телеканалу «Россия 24».

Господин Силуанов подчеркнул, что маркетплейсам «есть над чем поработать». По его словам, Минфин и ФНС уже разрабатывают соответствующие меры, которые помогут решить возникшую проблему.