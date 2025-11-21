В Оренбурге вынесен приговор жителю за незаконную реализацию чужой квартиры

Ленинский районный суд Оренбурга признал виновным местного жителя по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, собственник квартиры, расположенной на ул. Львовской, скончался. В мае 2018 года подсудимый представил фиктивный договор купли-продажи жилья в отделение МФЦ и оформил право собственности в отношении объекта на третье лицо, которое не знало о преступных намерениях. Спустя три месяца квартиру реализовали добросовестному покупателю.

Потерпевшей причинен ущерб на сумму свыше 1 млн руб., который возмещен в рамках расследования. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на три года в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 300 тыс. руб.

Руфия Кутляева