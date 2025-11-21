Первый смартфон для ребенка: от настроек до доверительных отношений

Покупка первого смартфона для ребенка — это не просто выбор гаджета, а важный этап в формировании его цифровой грамотности. Вместе со старшим экспертом МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борисом Лопатиным, разберёмся, как защитить ребенка от мошенников и быть спокойным за его безопасность.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Как отмечает эксперт, безопасность начинается с открытого диалога. Ребенку необходимо объяснить, как мошенники маскируются под друзей, учителей или даже родственников, чтобы выманить личные данные. Например, фишинговые ссылки могут скрываться в безобидных на первый взгляд опросах, а в играх — предлагать «бесплатные» внутриигровые бонусы в обмен на пароль от аккаунта. Злоумышленники могут предлагать вознаграждение ребенку за сдачу в «аренду» его аккаунта в соцсетях или мессенджерах или за предоставление реквизитов уже оформленной банковской карты. Также мошенники могут просить обналичить денежные средства и передать их третьим лицам. За это подростку могут обещать процент от обналиченной суммы. Важно донести, что, например, геометки на фотографиях, публикуемых в соцсетях, раскрывают ежедневные маршруты, а передача номера карты родителей даже знакомым может привести к потере средств.

Практические шаги по защите начинаются с базовых настроек устройства. На Android стоит активировать режим «Высокая точность» в разделе «Местоположение», чтобы смартфон использовал GPS, Wi-Fi и мобильные сети для точного отслеживания. Это не только помогает найти устройство в случае потери, но и позволяет родителям получать уведомления, если ребенок покидает заданные зоны – например, школу или дом. На iOS аналогичные функции доступны через «Семейный доступ» и приложение «Локатор», где можно настроить оповещения о прибытии или уходе из определенных мест.

Родительский контроль — это не вторжение в личное пространство, а фильтр от угроз. Специализированные приложения позволяют ограничивать экранное время, блокировать доступ к сайтам с нежелательным контентом, а также отслеживать активность в мессенджерах. Например, некоторые решения отправляют уведомления, если ребенок получает сообщения с подозрительными ссылками или пытается установить запрещенное приложение. Для младших школьников полезны браузеры с предустановленными фильтрами, которые автоматически скрывают нежелательный контент в поисковой выдаче. Подросткам можно доверить больше свободы, но с условием, что соцсети будут доступны только в определенные часы, а учебное время останется неприкосновенным.

Установка приложений — еще один критически важный момент. Ребенок должен понимать, что скачивать программы можно только из официальных магазинов — Google Play или App Store. На Android стоит заблокировать загрузку из неизвестных источников в настройках безопасности, а на iOS это ограничение включено по умолчанию. Антивирусные решения добавят дополнительный уровень защиты, сканируя ссылки на наличие вредоносного кода. Для игровых аккаунтов рекомендуется использовать уникальные пароли и регулярно проверять активность: случаи кражи виртуальных предметов или взлома через «бесплатные» моды стали частым явлением.

Особую опасность представляют мошеннические схемы с использованием нейросетей. Злоумышленники могут имитировать голос родителей в мессенджерах, чтобы потребовать срочно перевести деньги, или взламывать аккаунты друзей, рассылая фишинговые ссылки. Чтобы снизить риски, настройте SMS-оповещения обо всех операциях по детской карте и объясните, что даже знакомые в сети могут оказаться мошенниками. В соцсетях ребенок должен добавлять в друзья только тех, кого знает лично, а в профилях избегать упоминания школы, адреса или других идентифицирующих данных.

ПАО «МегаФон»