Самарская школа закрылась на карантин из-за вспышки пневмонии

Карантин объявлен в самарской школе №176 из-за вспышки пневмонии. Соответствующее постановление подписала 19 ноября врио руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области. Об этом сообщило руководство школы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с этим c 21 ноября по 9 декабря 2025 года школьники с пятого по 11 класс находятся на дистанционном обучении. Занятия будут проводиться по расписанию. С родителями учащихся проведут беседы о профилактике инфекционных заболеваний в период ограничений.

Георгий Портнов