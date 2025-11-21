Росавиация готова возобновить работу всех временно закрытых аэропортов страны

Все российские аэропорты, которые временно прекратили работу с 2022 года, технически готовы к возобновлению деятельности, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. При этом решение об открытии принимает Минобороны, исходя из требований безопасности полетов.

«Только после положительного решения Росавиация начинает формальный процесс по открытию аэропорта для регулярных рейсов гражданских воздушных судов»,— пояснил господин Ядров в беседе с ТАСС.

Сейчас временно ограничена работа аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону и Симферополе. При этом рейсы уже возобновлены в аэропортах Элисты, Геленджика и Краснодара.

В десяти авиагаванях юга и центральной части страны, сообщали в августе в Росавиации, удалось сохранить численность персонала на уровне не менее 90% по сравнению с 1 января 2022 года.