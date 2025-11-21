Российского прокурора оправдали по украинскому обвинению

Как стало известно «Ъ», Первомайский районный суд Краснодара, согласившись с позицией Генпрокуратуры, признал незаконным и отменил приговор, вынесенный на Украине. Фигурантом этого дела являлся прокурор Республики Адыгея Игорь Шевченко. В 2024 году украинский суд приговорил господина Шевченко за государственную измену. Преступлением были признаны его действия после проведения общекрымского референдума в марте 2014 года. Тогда Игорь Шевченко поступил на службу в органы прокуратуры Российской Федерации и до 2018 года возглавлял прокуратуру Севастополя. Теперь незаконное уголовное преследование Игоря Шевченко прекращено.

По данным «Ъ», Генпрокуратура России изучает и другие вынесенные на Украине приговоры, с тем чтобы инициировать их пересмотр в российских судах. Связано это с незаконным уголовным преследованием, в том числе заочно, российских политиков, силовиков, правоохранителей и обычных граждан за их политические убеждения и по идеологическим мотивам. Основанием для преследования, как правило, становятся действия, направленные в защиту интересов России, жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Николай Сергеев