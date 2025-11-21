Мэрия Пензы анонсировало отключение воды на 20-ти улицах

Мэрия Пензы объявила о временном отключении холодной воды в связи с ремонтом водопровода на улице Лермонтова, 28, корпус 10. Работы начнутся 21 ноября 2025 года в 15:00 и завершатся в 19:00 того же дня.

Отключение затронет несколько улиц, включая Лермонтова, Красную, Володарского, Кирова, Калинина, Московскую, Ключевского, Кураева, Захарова, Революционную, Ставского, Станиславского, Гражданскую, Ключевую, Шевченко, Гоголя, Замойского, Чкалова, Богданова, Свердлова, Куйбышева, Н-Тамбовскую, Советскую, К.Маркса, М.Крылова, проезды Громова и Белинского. В список попали также административные здания и офтальмологическая больница на Красной, 32.

Для обеспечения жителей водой мэрия организует подвоз технической воды к социально значимым объектам.

Никита Маркелов