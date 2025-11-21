Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд в Екатеринбурге арестовал учителя музыки по делу об удушении детей пакетами

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал преподавателя игры на балалайке Артема Ваганова. Его обвинили в покушении на убийство нескольких детей. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Уголовное дело возбуждено по п. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК. Артем Ваганов взят под стражу до 19 января 2026 года.

Ваганов работал учителем в общеобразовательной школе № 17. Он уволился из учреждения по собственному желанию, рассказали ТАСС в администрации города. По информации нескольких СМИ, он под предлогом занятий приглашал детей домой, где за деньги предлагал им процедуры «на проверку дыхания». После этого Ваганов начинал душить жертву полиэтиленовым пакетом.

