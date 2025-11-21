«Биннофарм Групп» и факультет биотехнологии НИУ ВШЭ запустили обновленный экспертный курс по разработке лекарств

«Биннофарм Групп» и факультет биотехнологии НИУ ВШЭ запустили обновленный образовательно-экспертный курс для студентов магистратуры «Создание и развитие нового фармацевтического и биотехнологического продукта». Курс охватывает все этапы создания лекарственного средства: от поиска и разработки новых молекул и терапевтических мишеней, доклинических и клинических исследований, получения регистрационного удостоверения до организации производства, вывода препарата на рынок и его продвижения на разных этапах жизненного цикла.

Программа была существенно обновлена и расширена в рамках развития стратегического партнерства. Ее ключевая особенность — практико-ориентированность: лекции читают действующие сотрудники и руководители подразделений «Биннофарм Групп». Привлечение ведущих специалистов отрасли позволило наполнить программу реальными кейсами и создать эффективный формат взаимодействия между академической средой и бизнесом.

Также в рамках курса студенты факультета биологии и биотехнологии ВШЭ уже посетили R&D-центр «Биннофарм Групп», где специалисты провели для них экскурсию по лабораторно-производственным помещениям. Учащиеся на практике познакомились с ключевыми этапами разработки и анализа лекарств, увидели современное оборудование для производства таблеток, контроля качества и научных исследований, такое как хроматографы и масс-спектрометры, о котором ранее слышали на лекциях.

«Для нас как для компании, инвестирующей в исследования и разработки, крайне важно участвовать в подготовке молодых специалистов. Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники Вышки приходили в отрасль с пониманием современных вызовов и технологий. Этот курс — возможность показать изнутри всю сложность и многогранность процесса создания лекарств, а также вдохновить студентов на работу в одной из самых социально значимых сфер. Мы уверены, что такой формат сотрудничества станет прочной основой для формирования кадрового резерва компании», — отметила директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» Татьяна Федченко.

Важным элементом курса является возможность для студентов напрямую пообщаться с представителями различных департаментов компании — от R&D до маркетинга. Это помогает составить целостное представление о профессии и наладить первые контакты в индустрии.

«Биннофарм Групп» — одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных препаратов. Компания входит в ТОП-10 фармацевтических компаний России и занимает второе место среди отечественных производителей лекарственных препаратов. «Биннофарм Групп» разрабатывает и производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (480+ регистрационных удостоверений препаратов, 130+ фармакологических групп, 250+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: ПАО «Синтез» (Курган), АО «АЛИУМ» (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (Зеленоград), АО «Биоком» (Ставрополь) и современный R&D-центр (Красногорск).

