В академиях СКР в Москве и Петербурге открыли программы для участников СВО

В академиях СКР в Москве и Санкт-Петербурге введены две образовательные программы для участников боевых действий. В Московской академии им. А.Я. Сухарева — это магистерская программа по направлению «Юриспруденция», в Санкт-Петербургской академии — специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности».

«Для этой категории слушателей созданы максимально комфортные условия, учитывающие их жизненный и профессиональный опыт. Впереди у них — два с половиной года учебы, защита диплома и расследование первых уголовных дел»,— сообщили в пресс-службе СКР.

В ведомстве указали, что программы в академиях построены так, чтобы курсанты могли изучать предметы заочно, в своих регионах, при необходимости консультируясь с преподавателями. После окончания академии всем выпускникам программ гарантировано трудоустройство в органах СКР.

Полина Мотызлевская