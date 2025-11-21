Губернатор Пермского края выдвинул кандидатуры в состав Общественной палаты седьмого созыва

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес кандидатуры в состав седьмого созыва Общественной палаты Пермского края. Проект указа выложен на сайте правительства. Согласно проекту документа, из прежнего списка, утвержденного губернатором, свои места в общественной организации сохранили пять человек: командир Пермского реготделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Алексей Блюмин, председатель Пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» Михаил Иванов, главврач Пермской краевой больницы Анатолий Касатов, главный редактор по спецпроектам ООО «Медиагруппа «Магма» Михаил Майоров, председатель совета Пермского краевого отделения «Всероссийское общество охраны природы» Юрий Хохлов.

Среди новичков палаты — председатель Пермского краевого отделения Союза журналистов России, шеф-редактор ООО «Медиагруппа “Магма”» Алексей Бурков, водитель автомобиля 5-го разряда ООО «Уралремстройсервис», участник СВО Александр Маслов, директор АНО «Ресурсный центр добровольчества и благотворительности Пермского края» Алина Ювакаева, исполнительный директор Пермского благотворительного фонда «Единый центр поддержки» Рафаил Аллахвердиев, директор школы «Петролеум+» Артем Исаков, помощник депутата заксобрания, член совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Пермского края Арсений Коротовских, председатель совета реготделения «Движение первых» Александр Мясников.

В губернаторском списке не оказалось президента Пермской художественной галереи Надежды Беляевой, председателя совета Ассоциации развития КВН Прикамья Ямура Гильмутдинова, а также действующего председателя Общественной палаты Пермского края Лилии Ширяевой. Напомним, как сообщал «Ъ-Прикамье», госпожа Ширяева намерена покинуть общественную палату после истечения полномочий шестого состава.

Общественная палата состоит из 36 членов: 12 человек утверждаются губернатором, 12 — заксобранием, еще 12 членов выбираются из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями. Члены палаты, утвержденные органами власти, выбирают оставшихся 12 человек из числа предложенных общественными организациями, зарегистрированными на территории Прикамья. Срок полномочий палаты составляет три года.