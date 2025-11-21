Владельца челябинского центра по скалолазанию осудили за травму девочки

Центральный районный суд Челябинска признал виновным 32-летнего индивидуального предпринимателя Бронислава Боровинского по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетнего, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Владельца центра по скалолазанию оштрафовали на 300 тыс. руб. за травму девочки во время занятия, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в августе 2024 года владелец центра «Хочу лазать» и организатор тренировок для детей на «Изумрудном карьере» допустил к проведению занятий лиц без необходимой квалификации. В результате семилетняя девочка под присмотром 15-летней девушки взобралась на высоту 2,5 м и упала на пол, на котором не было страховочных матов. Она получила компрессионный перелом двух позвонков и закрытый перелом лодыжки. Травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Владелец организации полностью признал вину, компенсировал моральный вред и возместил материальный ущерб.

Виталина Ярховска