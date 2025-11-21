Жителю Удмуртии для покупки Lada Granta нужно откладывать зарплату 15 месяцев

15,1 месяца в среднем необходимо жителю Удмуртии для покупки автомобиля Lada Granta в комплектации Comfort, если откладывать полную зарплату, следует из исследования сервисов «Авито Авто» и «Авито Работа». Показатель в третьем квартале рассчитывался по среднему зарплатному предложению и рекомендованной розничной цене на модель без учета скидок — 71,4 тыс. руб. и 1,08 млн руб. соответственно. Для приобретения Haval Jolion в комплектации Elite стоимостью 2,5 млн руб. потребуется 35 месяцев, Geely Monjaro за 4,8 млн руб. в комплектации Flagship — 68 месяцев.

В среднем по РФ зарплатное предложение составляло в третьем квартале 82,1 тыс. руб. При таком сценарии накопить на Lada Granta можно за 13,2 месяца, на Haval Jolion — 30,4 месяца, на Geely Monjaro — 59,1 месяца. В первой тройке регионов по этому показателю — Приморский край, Сахалинская и Московская области. В этих субъектах для покупки отечественного автомобиля потребуется откладывать зарплату от 9,1 до 10,7 месяцев.