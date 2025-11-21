Елки вписывают в тренды

Деревянные спирали, подвесные и традиционные русские елки — “Ъ FM” узнал, какие праздничные деревья в тренде в этом сезоне и сколько они стоят. В атмосферу праздника погружалась Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Праздничное настроение оказалось заразительным. Вслед за облачающейся с конца октября в новогоднее убранство столицей торопиться с подготовкой к главной ночи года начали и горожане. По данным «Авито», спрос на елки начал расти уже с середины октября и в ближайшие две-три недели достигнет пика. В этом сезоне предпочтения россиян оказались необычными. В соцсетях трендом называют компактные елки: это и половинки деревьев, которые легко поставить вплотную к стене или в углу, правда, стоят они как целые — в среднем около 10 тыс. руб.; и «худые» елки-палки, и даже подвесные конструкции.

Цены на последние — с гирляндами и игрушками — доходят до 70 тыс. руб. Меняются предпочтения не только к форме, но и к сути: более 60% покупателей выбирают искусственные елки, отмечает руководитель категории «Мебель и интерьер» на «Авито» Никита Ткачев: «Есть устойчивый спрос на различные альтернативные хвойные растения, например, пихты Нордмана, охапки нобилиса и разные другие растения, которые не осыпаются по несколько месяцев. Средняя цена елки в этом году — примерно 6,5 тыс. руб. При этом у нас есть и карликовые модели, и эксклюзивные трех- и четырехметровые ели с ценником больше 300 тыс. руб. Набирают популярность разные дизайнерские конструкции, деревянные спирали».

Например, пышная елка высотой около 2 м, усыпанная гирляндой росой, обойдется в 315 тыс. руб., а футуристическая из светодиодных дисплеев — в 1 млн руб. По данным «Яндекс Маркета», в ноябре продажи праздничных деревьев за месяц выросли больше чем в три раза. Чаще всего выбирают искусственные варианты: от классических до миниатюрных и цветных, но и спрос на живые елки год к году вырос больше чем в два раза. Цены на них варьируются. Так, датскую елку высотой до 2 м можно найти и за 20 тыс. руб., и за 96 тыс. руб., немного дешевле пихта Фразера.

Отечественные деревья есть и в пределах 5 тыс. руб., продолжает администратор компании «Елки.ру», куда “Ъ FM” позвонил под видом клиента: «Традиционные русские елки красивые, но стоят недолго. Дерево высотой 1,75-2 м обойдется в 4,5 тыс. руб. Удмуртская ель более красивая и пушистая, но тоже быстро осыпается. Они завозятся несколько раз в отличие от импортных, которые завозить сложнее. Из долгоживущих сейчас покупают датские елки, пихты Нордмана и пихты Фразера».

Стабильно высокий спрос на елки отмечает и представитель Wildberries & Russ Дмитрий Борщевский: «Быстрее всего осенью росли продажи искусственных елок — на 68%, елочных украшений — на 57%. Живые ели показали еще более высокие темпы роста, но осенью их абсолютные продажи еще невелики. Средний чек на искусственную ель на Wildberries — 4,2 тыс. руб.».

А вот из-за рубежа деревья стали заказывать реже и переключились на премиум-игрушки, декоративные хвойные лапы, а также посуду и аксессуары для праздничного стола. Пользователи все чаще создают атмосферу в стиле международных интерьерных брендов, объясняет руководитель внешних коммуникаций CDEK.Shopping Екатерина Зубенина: «Один из бестселлеров сезона — адвент-календарь H&M с рождественскими мини-игрушками. Растет интерес и к премиальным коллекциям, например, в топе продаж оказались лимитированные рождественские серии тарелок и мисок от Villeroy & Boch. Более нишевые зарубежные бренды, такие как Loberon из Германии, выбирают ради более европейского стиля декора: стеклянные игрушки, венки и текстиль».

А вот в Европе, наоборот, тренд на советскость: креативный директор Dior Джонатан Андерсон опубликовал в соцсетях фото со своей коллекцией игрушек из СССР. На «Авито» такой набор обойдется в несколько сотен тысяч рублей. Такой тяжелый современный люкс.

Екатерина Вихарева