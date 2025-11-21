Объявлены торги на право комплексного развития территорий в Разгуляе и Городских горках Перми

Краевое минимущества объявило о начале торгов на право комплексного развития территорий в микрорайонах Разгуляй и Городские горки в Перми. Начальная стоимость контракта составляет 52,9 млн руб. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».

Реновация пройдет в границах ул. Красновишерской, Фрезеровщиков, Краснокамской, а также вдоль Северной дамбы и ул. Екатерининской. Она состоит из пяти участков в Мотовилихинском и Ленинском районах общей площадью 15,97 га, частично расположена в границах экопарка «Егошихинская долина и достопримечательного места «Пермь Губернская, поселение».

В обязательства девелопера войдут предоставление помещений для размещения школы искусств площадью 1,1 тыс. кв. м, общественный центр не менее 70 кв. м, а также создание улично-дорожной сети.

Итоги торгов подведут 22 декабря. Договор с победителем заключает на 15 лет.