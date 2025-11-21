В Ульяновске замначальника службы сбыта АО «УльГЭС» подозревают во взятках и хищении

Как стало известно «Ъ-Волга», заместитель руководителя службы по контролю и учету электроэнергии АО «Ульяновская городская электросеть» («УльГЭС») А.И. Гаврилов задержан силовиками, допрошен и оставлен в ИВС на 48 часов. Его задержали в четверг, в тот же день в отделе были произведены обыски, изъята документация. Также был задержан (но отпущен после допроса) еще один сотрудник сбытовой службы.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Факт оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) «Ъ-Волга» подтвердили в УМВД, отметив, что по результатам ОРМ будет принято процессуальное решение. В СУ СКР факт возбуждения уголовного дела подтверждают, но деталей пока не раскрывают, ситуацию не комментируют. Источники «Ъ-Волга», близкие к УМВД и следственному управлению СКР пояснили, что следственным отделом СУ СКР в отношении подозреваемых сотрудников службы сбыта АО «УльГЭС» возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). По данным другого источника, в уголовном деле может быть два состава преступления, второй — хищение электроэнергии.

По информации собеседников «Ъ-Волга», сотрудники службы сбыта АО «УльГЭС» за взятки, получаемые от ряда частных компаний, подключали счетчики электроэнергии таким образом, чтобы учитывалась лишь треть потребляемой электроэнергии.

В «УльГЭС» (тогда еще МУП) уже применялась аналогичная схема. В ноябре 2022 года за хищение электроэнергии в крупном размере к двум годам лишения свободы в колонии-поселении со штрафом 200 тыс. руб. был приговорен замдиректора «УльГЭС» Василий Головко.

Сергей Титов, Ульяновск