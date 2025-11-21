Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородское УФАС признало рекламу МТС про «Лучший интернет» ненадлежащей

Управление ФАС по Нижегородской области признало ненадлежащей рекламу компании МТС, содержащую утверждение «Лучший интернет». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 21 ноября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В УФАС поступило обращение о распространении листовок с такой рекламой в подъезде многоквартирного дома. Антимонопольная служба посчитала, что критерий, по которому нарушитель сравнивал интернет с другими операторами, был доведен ненадлежащим образом. По мнению УФАС, это не позволило потребителям ознакомиться с полной информацией о превосходстве услуг компании.

Материалы переданы для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела за нарушение закона о рекламе.

Галина Шамберина