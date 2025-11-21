Нижегородское УФАС признало рекламу МТС про «Лучший интернет» ненадлежащей

Управление ФАС по Нижегородской области признало ненадлежащей рекламу компании МТС, содержащую утверждение «Лучший интернет». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 21 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В УФАС поступило обращение о распространении листовок с такой рекламой в подъезде многоквартирного дома. Антимонопольная служба посчитала, что критерий, по которому нарушитель сравнивал интернет с другими операторами, был доведен ненадлежащим образом. По мнению УФАС, это не позволило потребителям ознакомиться с полной информацией о превосходстве услуг компании.

Материалы переданы для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела за нарушение закона о рекламе.

Галина Шамберина