Нижегородское УФАС признало рекламу МТС про «Лучший интернет» ненадлежащей
Управление ФАС по Нижегородской области признало ненадлежащей рекламу компании МТС, содержащую утверждение «Лучший интернет». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 21 ноября.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В УФАС поступило обращение о распространении листовок с такой рекламой в подъезде многоквартирного дома. Антимонопольная служба посчитала, что критерий, по которому нарушитель сравнивал интернет с другими операторами, был доведен ненадлежащим образом. По мнению УФАС, это не позволило потребителям ознакомиться с полной информацией о превосходстве услуг компании.
Материалы переданы для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела за нарушение закона о рекламе.