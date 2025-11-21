Две Nissan и автобус столкнулись на трассе под Новосибирском, есть пострадавшие

ДТП с участием двух легковых автомобилей и пассажирского автобуса произошло на трассе в Новосибирской области. Об этом сообщает ГАИ региона.

По данным ведомства, на 63-км автодороги К-17P водитель Nissan Teana выехал на полосу встречного движения и врезался в междугородний автобус, следовавший по маршруту «Ордынское — Новосибирск». После удара иномарка столкнулась с автомобилем Nissan Sunny.

В аварии пострадали водители легковых автомобилей и автобуса, а также пассажирка и малолетний ребенок, находившиеся в Nissan Sunny. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет, в момент ДТП в салоне находились 24 человек.

Александра Стрелкова