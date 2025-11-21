В Вашингтоне простились с одним из самых влиятельных политиков США в 1990–2000-х годах, бывшим вице-президентом Диком Чейни. Особое внимание СМИ и политологов привлекло то, что действующего президента США Дональда Трампа на это мероприятие не пригласили, что было воспринято многими как политический жест со стороны республиканцев.

Трамп не приглашен на похороны Дика Чейни

Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс не были приглашены на похороны бывшего вице-президента Дика Чейни. По традиции действующие президенты США присутствуют на похоронах бывших президентов и вице-президентов, но у Трампа были на редкость плохие отношения с семьей Чейни в последние годы. И (дочь Дика Чейни.— “Ъ”) Лиз, и ее отец поддерживали бывшего вице-президента Камалу Харрис во время предвыборной кампании 2024 года. Чейни, который был вице-президентом в течение двух сроков при президенте Джордже Буше-младшем, был одним из самых влиятельных и противоречивых людей, когда-либо занимавших этот пост. Он был движущей силой американской «войны с террором», включавшей войны в Ираке и Афганистане.

На похоронах Чейни присутствовали Буш, демократы и республиканцы. Без Трампа

Ни президент Дональд Трамп, ни вице-президент Джей Ди Вэнс не присутствовали на церемонии, доступ к которой был ограничен приглашениями. Их отсутствие подчеркнуло раскол между движением президента MAGA и традиционным консерватизмом, воплощенным в Республиканской партии эпохи Буша. Под воодушевляющее исполнение хором песен «America the Beautiful» и «Amazing Grace» похоронная служба стала застывшим кадром противоречивой политической картины страны и на мгновение отвлекла от водоворота электронных писем Джеффри Эпштейна, охватившего столицу в последние недели.

Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса проигнорировали на похоронах Дика Чейни

На похоронах в Национальном соборе в Вашингтоне, округ Колумбия, присутствовали олдскульные республиканцы, которые были у власти в эпоху Чейни. Среди других известных лиц, отсутствовавших на похоронах, были Барак Обама и Билл Клинтон. Представитель Клинтона заявил, что у него был неизбежный конфликт в расписании. Считавшийся одним из самых противоречивых вице-президентов и когда-то сравниваемый с Дартом Вейдером, Чейни умер 3 ноября от осложнений, вызванных пневмонией, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Прошли похороны бывшего вице-президента США и архитектора войны в Ираке Дика Чейни

Политики из обеих партий собрались, чтобы почтить память вице-президента США, оставившего тяжелое наследие, но примечательным было отсутствие Дональда Трампа. Его (Чейни.— “Ъ”) самым запомнившимся наследием стало участие в организации вторжения в Ирак и разработке ключевых политических решений во время так называемой войны с террором, включая те, которые вели к нарушению прав человека. Что касается отсутствия Трампа: сообщается, что его и нынешнего вице-президента Джей Ди Вэнса не пригласили. В мрачном зале (где проходила поминальная служба.— “Ъ”) было мало упоминаний войны в Ираке, в развязывании которой Чейни сыграл центральную роль с помощью ложных заявлений и обмана.

