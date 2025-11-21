«Когда-то его сравнивали с Дартом Вейдером»
В США похоронили бывшего вице-президента Дика Чейни: реакция мировых СМИ
В Вашингтоне простились с одним из самых влиятельных политиков США в 1990–2000-х годах, бывшим вице-президентом Диком Чейни. Особое внимание СМИ и политологов привлекло то, что действующего президента США Дональда Трампа на это мероприятие не пригласили, что было воспринято многими как политический жест со стороны республиканцев.
Почетный караул ВС США несет гроб с телом бывшего вице-президента Дика Чейни
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Fox News (Нью-Йорк, США)
Трамп не приглашен на похороны Дика Чейни
Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс не были приглашены на похороны бывшего вице-президента Дика Чейни. По традиции действующие президенты США присутствуют на похоронах бывших президентов и вице-президентов, но у Трампа были на редкость плохие отношения с семьей Чейни в последние годы. И (дочь Дика Чейни.— “Ъ”) Лиз, и ее отец поддерживали бывшего вице-президента Камалу Харрис во время предвыборной кампании 2024 года. Чейни, который был вице-президентом в течение двух сроков при президенте Джордже Буше-младшем, был одним из самых влиятельных и противоречивых людей, когда-либо занимавших этот пост. Он был движущей силой американской «войны с террором», включавшей войны в Ираке и Афганистане.
The Washington Post (Вашингтон, США)
На похоронах Чейни присутствовали Буш, демократы и республиканцы. Без Трампа
Ни президент Дональд Трамп, ни вице-президент Джей Ди Вэнс не присутствовали на церемонии, доступ к которой был ограничен приглашениями. Их отсутствие подчеркнуло раскол между движением президента MAGA и традиционным консерватизмом, воплощенным в Республиканской партии эпохи Буша. Под воодушевляющее исполнение хором песен «America the Beautiful» и «Amazing Grace» похоронная служба стала застывшим кадром противоречивой политической картины страны и на мгновение отвлекла от водоворота электронных писем Джеффри Эпштейна, охватившего столицу в последние недели.
The Guardian (Лондон, Великобритания)
Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса проигнорировали на похоронах Дика Чейни
На похоронах в Национальном соборе в Вашингтоне, округ Колумбия, присутствовали олдскульные республиканцы, которые были у власти в эпоху Чейни. Среди других известных лиц, отсутствовавших на похоронах, были Барак Обама и Билл Клинтон. Представитель Клинтона заявил, что у него был неизбежный конфликт в расписании. Считавшийся одним из самых противоречивых вице-президентов и когда-то сравниваемый с Дартом Вейдером, Чейни умер 3 ноября от осложнений, вызванных пневмонией, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«Аль-Джазира» (Доха, Катар)
Прошли похороны бывшего вице-президента США и архитектора войны в Ираке Дика Чейни
Политики из обеих партий собрались, чтобы почтить память вице-президента США, оставившего тяжелое наследие, но примечательным было отсутствие Дональда Трампа. Его (Чейни.— “Ъ”) самым запомнившимся наследием стало участие в организации вторжения в Ирак и разработке ключевых политических решений во время так называемой войны с террором, включая те, которые вели к нарушению прав человека. Что касается отсутствия Трампа: сообщается, что его и нынешнего вице-президента Джей Ди Вэнса не пригласили. В мрачном зале (где проходила поминальная служба.— “Ъ”) было мало упоминаний войны в Ираке, в развязывании которой Чейни сыграл центральную роль с помощью ложных заявлений и обмана.