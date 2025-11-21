В Оренбуржье через суд расторгли договоры купли-продажи двух муниципальных участков

Суд поддержал требования прокуратуры Оренбургского района признать недействительными результаты торгов, расторгнуть заключенные договоры купли-продажи двух земельных участков и возвратить их в муниципальную собственность. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации прокуратуры, в 2024 году администрация Первомайского поселкового совета по результатам аукциона передала в частную собственность два участка для ведения предпринимательской деятельности. По закону такие участки не могут быть реализованы. Они могут передаваться в аренду с установлением соответствующей платы. Прокуратура района контролирует исполнение судебного акта.

Руфия Кутляева