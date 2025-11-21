Охотники за криптой

Свердловский областной суд назначил от 7 до 14 лет колонии строгого режима членам банды из Алтайского края, которые похитили жителя Екатеринбурга. Среди осужденных — два экс-полицейских, один из которых на момент совершения преступления служил в органах внутренних дел. По данным следствия, подсудимые выслеживали потерпевшего, а после отвезли в лес и заставили перевести им деньги со своего криптокошелька в размере 5,8 млн руб. Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Жителей Алтайского края Дмитрия Атаманова, Александра Герасимова, Вячеслава Силуянова и Дмитрия Стороженко осудили в Екатеринбурге и отправили в колонию строгого режима на сроки от 7 до 14 лет. В зависимости от роли каждого обвиняемые 1979-1985 годов рождения признаны виновными по ст. 209 УК РФ (бандитизм), ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 33, ст. 162 УК РФ (пособничество в разбойном нападении) и ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, полученного в результате совершения преступления).

Как установил Свердловский областной суд, весной 2023 года организатор преступления, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, узнал, что один из жителей Екатеринбурга участвует в обороте криптовалюты и имеет на своих счетах накопления на сумму свыше 500 млн руб. По данным свердловской прокуратуры, для похищения средств была создана группа из шести человек, один человек пока не установлен.

«Ключевую роль в подготовке преступления сыграл бывший сотрудник полиции Алтайского края Вячеслав Силуянов. Через своего знакомого, действующего сотрудника полиции Дмитрия Стороженко, он получил служебную информацию о потерпевшем»,— рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

По данным прокуратуры, действующий сотрудник полиции — начальник отделения ЭБ и ПК ОМВД России по Новоалтайску был не в курсе о совершении преступления в составе банды и наличии у ее участников огнестрельного оружия. При этом полицейский за взятку в размере 300 тыс. руб. предоставил сведения из информационных баз данных МВД России о местах жительства потерпевшего, используемых им транспортных средствах, а также сведения о его близких.

Для исполнения задуманного подсудимые тщательно подготовились: приехали в Екатеринбург с оружием, в течение долгого времени следили за графиком и маршрутами потерпевшего. Вечером 27 июля 2023 года в поселке Рудный (Екатеринбург) они похитили мужчину, вывезли его в лесной массив в Нижне-Исетском лесопарке. По данным старшего помощника руководителя СУ СКР по Свердловской области Александра Шульги, преступники действовали под видом сотрудников правоохранительных органов. В лесу они начали бить потерпевшего и угрожать огнестрельным оружием.

«В результате применения физического насилия, сопряженного с причинением вреда здоровью, потерпевший сообщил им необходимую информацию. После чего фигуранты, воспользовавшись полученными сведениями, перевели со счетов своей жертвы несколько десятков тысяч долларов», — рассказал Александр Шульга.

На момент совершения преступления сумма составляла свыше 5,8 млн руб. Часть средств они обналичили.

После нападения пострадавший обратился в правоохранительные органы. Нападавших удалось задержать в июне 2024 года в Алтайском крае и в Крыму, после чего их этапировали в Екатеринбург. «Необходимо отметить, что в ходе издевательств над потерпевшим фигуранты привязали его к дереву и, покидая место происшествия, требовали в течение часа его не совершать активных действий по высвобождению. В конце концов, освободившись, мужчина незамедлительно обратился в правоохранительные органы, что в итоге привело к ликвидации данной банды», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Так, 20 октября коллегия присяжных заседателей из восьми человек единогласно признала недоказанным совершение преступления по статье о вымогательстве организованной группой, в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Александра Герасимова и Дмитрия Атаманова оправдали по статье о разбое, с применением оружия, организованной группой (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ), Дмитрия Атаманова оправдали по двум статьям: участие в банде и в совершаемых ею нападениях (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида их владению (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По остальным статьям присяжные признали подсудимых виновными. Дмитрия Атаманова приговорили к 7 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Александра Герасимова суд признал виновным и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год 9 месяцев и штраф 500 тыс. руб.

Экс-полицейского Вячеслава Силуянова приговорили к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 9 месяцев и штрафом в размере 800 тыс. руб. Другого бывшего полицейского Дмитрия Стороженко суд отправил в колонию строгого режима на 10 лет с ограничением свободы на срок 1 год. Также ему назначен штраф 950 тыс. руб. Кроме того, осужденный лишен звания майора полиции и права занимать должности в правоохранительных органах на срок 5 лет.

В обеспечительных целях по инициативе следствия арестовано имущество фигурантов на сумму около 30 млн руб.

Мария Игнатова, Ирина Пичурина