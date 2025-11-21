«Кальмар» бросает новый вызов

Съемки продолжения сериала «Игра в кальмара» начнутся уже этой зимой. Стриминговый сервис Netflix запускает работу над американским спин-оффом совместно с режиссером Дэвидом Финчером, известным своими фильмами «Бойцовский клуб», «Девушка с татуировкой дракона», «Зодиак», а также «Чужой 3». По данным Альянса независимого кино и телевидения (IFTA), съемки продолжения корейского сериала начнутся 26 февраля 2026 года. Предположительно, он получит название «Игра в кальмара: Америка». Оригинальное шоу вышло в 2021 году. Первый сезон стал самым популярным сериалом в истории Netflix.

Может ли спин-офф оказаться таким же успешным? Этот и другие вопросы “Ъ FM” обсудил с кинокритиком и редактором «Кинопоиска» Маратом Шабаевым: «Американский сериал, который продюсирует Финчер, — это спин-офф или продолжение. Механика та же самая: люди соревнуются за большой денежный приз, но делают это в другом месте. "Игра в кальмара" — не просто популярный сериал, его продолжают активно смотреть и на пиратских ресурсах, и на Netflix, и появление американского подобного сериала вполне уместно даже через три-четыре года. Инерция довольно сильная: даже "Дом дракона", который уступает, условно, "Игре престолов", запустившись через несколько лет, показывает отличные рейтинги. Поэтому я думаю, что не поздно.

Актерский состав, насколько я понимаю, будет полностью новым. Он пока еще официально не объявлен, и возможно, там появится Кейт Бланшетт, которая появлялась в финальной сцене третьего сезона "Игры в кальмара". Там немножко показывали, как проходят американские игры, она играла одного из вербовщиков. Возможно, она появится, возможно, нет. Я думаю, что там будет минимальное количество корейских актеров, но я бы не исключил, что там появится Ли Бён-Хон, который играет в "Игре в кальмара" ведущего: он остался жив и как раз оказывается в Америке в конце сериала, но далеко не факт, что он будет играть какую-то важную или ключевую роль. Успех зависит и от маркетинга, и от качества.

Финчер — перфекционист, и мне кажется, что Netflix, учитывая большие ожидания от этого сериала, постарается сделать его качественным, скорее всего, будут какие-то звездные актеры».

Режиссер Дэвид Финчер работает с Netflix почти 12 лет по эксклюзивному контракту, который недавно был продлен. За это время он создал для платформы несколько сериалов в жанре «триллер», например «Карточный домик» и «Охотник за разумом». А в следующем году на стриминговой площадке выйдет еще один проект режиссера — спин-офф «Однажды в Голливуде» по сценарию Квентина Тарантино. Выбор Дэвида Финчера в качестве шоураннера — разумное решение, считает кинокритик и киновед Павел Пугачев: «Речь все-таки не про покадровый ремейк, а про большое продолжение, рассчитанное на куда больший рынок и охват зрителей, на англоязычную аудиторию. То, что адаптацией будет заниматься Дэвид Финчер — пусть пока и непонятно, в каком статусе: режиссера пилота, режиссера всего сезона или лишь продюсера, — все-таки внушает большие надежды. Если переводить эту историю на большие рельсы, почему бы не доверить это большому автору, который сможет вдохнуть в эту историю совершенно новую жизнь, а не просто скопирует и вставит оригинал.

Тем более если говорить про прошлые работы Финчера, то, во-первых, триллер — это абсолютно его жанр, то, на чем он все-таки первоначально сделал себе славу и карьеру, во-вторых, у него был опыт прекрасного ремейка.

Его версия "Девушки с татуировкой дракона", честно говоря, нравятся мне больше, чем первая шведская экранизация».

Новости о том, что именно Дэвид Финчер будет работать над «Игрой в кальмара: Америка» впервые появились в октябре прошлого года, перед выходом второго сезона. Хотя сам он до сих пор не подтвердил свое участие в спин-оффе.

Ангелина Зотина