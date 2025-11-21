В Юрлинском округе введут туристический налог

Депутаты Юрлинской думы одобрили введение на территории муниципалитета туристического налога. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Взимать туристический налог планируется с организаций и физических лиц, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах и так далее.

Размер налога в 2026 году составит 2% от стоимости услуг по размещению, в 2027 году он вырастет до 3%, в 2028-м — 4%, в 2029-м — 5%.