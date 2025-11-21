В Петербурге задержаны подозреваемые в незаконной легализации 3 тыс. мигрантов

В Санкт-Петербурге раскрыта масштабная схема незаконной легализации около 3 тыс. мигрантов. По подозрению в организации преступной деятельности задержаны гендиректор нескольких коммерческих фирм и гражданин одного из государств Средней Азии. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Иностранец предлагал соотечественникам за 5–7 тыс. руб. оформить фиктивную регистрацию в хостелах Невского района. Принимающей стороной выступали фирмы его сообщника — местного жителя. При этом мигранты фактически не проживали в этих хостелах, а работали в общепите, доставке, на стройках и в службах такси. За оформление трудового патента с них брали от 28 до 34 тыс. руб.

По словам госпожи Волк, управляющие схемой предоставляли полиции поддельные договоры с иностранцами о трудоустройстве в подконтрольных им организациях. Документы позволяли продлевать действие патентов и временного пребывания мигрантов, легализуя их нахождение в стране.

Во время обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, печати, бланки и вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК. Один из участников преступной группы заключен под стражу, другой — отправлен под домашний арест.