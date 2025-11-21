Суд арестовал новосибирца, пытавшегося сжечь шесть человек в доме

Куйбышевский райсуд Новосибирской области поместил в СИЗО до 19 января 2026 года местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство шести человек (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 18 ноября в селе Нагорное злоумышленник пришел в дом, в котором находилось шесть человек, в том числе трое малолетних детей. Чтобы расправиться с жильцом он поджег веранду здания, которая была единственным выходом из помещения, и скрылся.

Потерпевшим удалось выбраться из горящего дома, их жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным регионального СУ СКР, обвиняемый действовал на почве личной неприязни.

Александра Стрелкова