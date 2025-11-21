Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ветеринара в Горном-Алтае осудят за взятки от бизнеса на 660 тыс. рублей

В суд направлено уголовное дело в отношении ветеринарного фельдшера Ябоганского сельского поселения в Республике Алтай, обвиняемого в получении взятки (ч. 3, ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, осенью 2024 года фигурант дела получил через посредника 104 тыс. руб. и 100 тыс. руб. за незаконное оформление ветеринарных сопроводительных документов на крупный рогатый скот. При этом фельдшер не провел ветеринарный осмотр животных, идентификацию и клеймения скота.

Кроме того, с апреля по ноябрь 2024 года обвиняемый получил от одного из предпринимателей Усть-Канского района 457,5 тыс. руб. за аналогичные действия. Уголовные дела в отношении взяткодателей выделены в отдельное производство

Александра Стрелкова

