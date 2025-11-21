В Севастополе житель Самарской области помог телефонным мошенникам заработать 50 млн рублей

В Севастополе возбуждено уголовное дело против жителя Самарской области. Он подозревается в телефонном мошенничестве на сумму более 50 млн руб. Преступление квалифицировано по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентских терминалов группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в октябре 2025 года подозреваемый арендовал две квартиры в Севастополе для установки абонентских терминалов (SIM-боксов), которые использовались для мошеннических звонков. Он обеспечивал работу оборудования, закупал SIM-карты и регулярно их менял.

Во время обысков силовики изъяли телекоммуникационную технику, включая два SIM-бокса, ноутбук и более 300 SIM-карт. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Силовики устанавливают других участников преступной схемы.

Георгий Портнов