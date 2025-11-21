Росавиация сочла провокацией сообщения о приостановке работы аэропорта Внуково

В аэропорту Внуково ночью 21 ноября не вводились ограничения на полеты. Авиагавань работает штатно, заявил представитель Росавиации Андрей Кореняко.

Так господин Кореняко отреагировал на сообщения Telegram-каналов и «традиционных медиа». Последние, по словам представителя Росавиации, распространили в интернете «провокационные сообщения».

Прошедшей ночью с 2:45 мск приостанавливали работу аэропорты Саратова, Тамбова, Казани, Самары, Нижнекамска, Краснодара, Ижевска и Волгограда. Во всех авиагаванях, за исключением Волгограда, ограничения уже сняты.

В прошлый раз Внуково временно закрывали 18 ноября. Как правило, подобные ограничения вводятся, когда в регионе действует режим беспилотной опасности.