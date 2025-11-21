Курс доллара на внебиржевом рынке опустился до 77,8 руб.

Внебиржевой курс доллара на валютном рынке Forex опустился с 80 до 77,8 руб./$.. Показатель достиг этой отметки впервые с 28 октября.

В 9:15 по московскому времени (мск) курс находился на уровне 79,7 руб./$., в 10:30 мск упал до 78,7 руб./$.. В 12:00 мск курс резко опустился до 76,5 руб./$., но затем в 13:00 мск вырос до 77,8 руб./$..

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Forex (Foreign Exchange) — международный внебиржевой валютный рынок, на котором осуществляется обмен иностранных валют. На рынке торгуют валютными парами для получения прибыли от разницы в обменных курсах.