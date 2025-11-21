В челябинском парке Терешковой 22 ноября открывается каток

В парке имени Валентины Терешковой в Челябинске 22 ноября пройдет открытие ледового катка. Посетителей ждет развлекательная программа, сообщает пресс-служба городской администрации.

Открытие состоится в 11:00. Для челябинцев выступят воспитанники спортивной школы фигурного катания «Тодес». Гостей мероприятия также ждут викторины и конкурсы.

Сеанс катания начинается с 12:00, а следующие — в 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00 по будням. В пятницу, выходные и праздничные дни также организуют дополнительный сеанс в 22:00 и 23:00. По понедельникам каток не работает из-за профилактических работ.

Ольга Воробьева