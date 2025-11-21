На главной площади Оренбурга появится новогодний городок

В Оренбурге на площади имени Ленина началось обустройство новогоднего городка. Уже установлен ледовый корт и домики для маркета еды. Продолжается монтаж горки для тюбингов, сообщили в администрации города.

Началась установка каркасов елок для композиции «Елкин лес», световых фигур и праздничных инсталляций. Центральная городская елка и фотозона появятся позже.

«Звездное небо» будет украшено разноцветными шарами, а светящийся коридор будет зажигаться в темное время суток. Открытие новогоднего городка и ярмарки еды запланировано на 20 декабря, а главная елка зажжется 26 декабря.

Андрей Сазонов