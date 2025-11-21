Немецкая оборонная компания Renk собирается удвоить выручку к 2030 году

Немецкая компания Renk, которая производит трансмиссии и другие комплектующие для танков, военных кораблей и другой техники, собирается к 2030 году удвоить выручку в условиях роста спроса на вооружения в Европе. Об этом заявил гендиректор компании Александр Загель. По его прогнозам, через пять лет годовая выручка Renk будет составлять от €2,8 млрд до €3,2 млрд. В текущем году компания ожидает выручку €1,3 млрд.

Renk производит комплектующие как для военной, так и для гражданской техники, однако, как отметил господин Загель, 90% прироста выручки будет приходиться именно на оборонное подразделение. В частности, компания производит трансмиссии для танка Leopard 2. Renk тесно связана с производством этих танков — ее крупнейшим акционером с долей почти 16% является производитель Leopard 2 компания KNDS. По словам господина Загеля, именно на поставки трансмиссий для танков придется основной прирост выручки компании.

Яна Рождественская