Дело о злоупотреблении властью завели на экс-главу района Новосибирской области

По материалам ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Каргатского района Новосибирской области. Экс-чиновник подозревается в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, в 2020 году глава Каргатского района заключил муниципальный контракт с фирмой-подрядчиком на проведение изыскательских работ в рамках госпрограммы по строительству и реконструкции мусорного полигона. В дальнейшем он подписал акт приемки работ без проведения экспертизы на соответствие условиям соглашения.

Как сообщили в облпрокуратуре, при реализации проекта были выявлены недочеты в документации, запрещающие ее использование. Региональному и районному бюджетам причинен ущерб на общую сумму около 8 млн руб.

Илья Николаев