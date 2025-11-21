Кравцов: школьная программа не изменится после перехода вузов на новую модель

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что школьная программа не будет меняться в связи с переходом на новую модель высшего образования.

«Это очень внимательно с экспертным сообществом и с нами обсуждается. Мы полностью скоординированы с Минобрнауки. Каких-то проблем сейчас не видим и не видим необходимости менять уже утвержденную единую федеральную школьную программу»,— сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

В мае 2022 года Минобрнауки анонсировало отказ от Болонской системы. Чиновники предложили заменить систему бакалавриат—магистратура на два других уровня: базовое высшее и специализированное высшее с последующей аспирантурой. В мае 2023 года стартовал пилотный проект по переходу на новую систему. В нем участвуют МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет. «Пилот» должен завершиться к 2026 году.

Полина Мотызлевская