Из золота и песка
Культовый браслет Boucheron Quatre как поле для экспериментов с материалами
Уже пять лет французский дом Boucheron, кстати, старейший из ювелирных обитателей Вандомской площади, внедряет суперсовременные материалы в украшения Quatre. Исходный дизайн Quatre представлял собой кольцо, сложенное из четырех ободков с разными мотивами — от полностью гладкого до графического Clou de Paris (напоминает парижскую брусчатку). Креативный директор Клер Шуан в 2020 году сочетала бриллианты с денимом, в 2021-м использовала радужное голографическое покрытие, в 2022-м обратилась к переработанному материалу cofalit, а в 2023-м в — к алюминию и магнию. Кольцо Quatre 5D Memory (2024 года) было изготовлено из высокотехнологичного наноструктурированного стекла, в котором можно хранить информацию.
Украшения этого года — жесткие браслеты Quatre Sand Cuff — сделаны при помощи технологии 3D-печати из черного песка и желтого золота. Процесс заключается в прессовании песчинок путем нанесения тонких слоев полимерного клея — примерно так же создается французский торт мильфей. Важно, что при формировании мотива Clou de Paris черный песок сохраняет свою текстуру и в сочетании с матовым желтым золотом образует эффектный контраст.
В серии выпущено семь предметов: три браслета из черного песка разной ширины и четыре золотых обруча можно как угодно комбинировать на запястье или носить по отдельности.