Из золота и песка

Уже пять лет французский дом Boucheron, кстати, старейший из ювелирных обитателей Вандомской площади, внедряет суперсовременные материалы в украшения Quatre. Исходный дизайн Quatre представлял собой кольцо, сложенное из четырех ободков с разными мотивами — от полностью гладкого до графического Clou de Paris (напоминает парижскую брусчатку). Креативный директор Клер Шуан в 2020 году сочетала бриллианты с денимом, в 2021-м использовала радужное голографическое покрытие, в 2022-м обратилась к переработанному материалу cofalit, а в 2023-м в — к алюминию и магнию. Кольцо Quatre 5D Memory (2024 года) было изготовлено из высокотехнологичного наноструктурированного стекла, в котором можно хранить информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Boucheron Quatre 2020 год – деним Фото: Graff Boucheron Quatre 2021 год – голография Фото: Boucheron Boucheron 2022 год – cofalit® Фото: Boucheron Boucheron Quatre Aluminium 2023 год – алюминий и магний Фото: Boucheron Boucheron 2024 год - quatre 5d memory Фото: Boucheron Следующая фотография 1 / 5 Boucheron Quatre 2020 год – деним Фото: Graff Boucheron Quatre 2021 год – голография Фото: Boucheron Boucheron 2022 год – cofalit® Фото: Boucheron Boucheron Quatre Aluminium 2023 год – алюминий и магний Фото: Boucheron Boucheron 2024 год - quatre 5d memory Фото: Boucheron

Украшения этого года — жесткие браслеты Quatre Sand Cuff — сделаны при помощи технологии 3D-печати из черного песка и желтого золота. Процесс заключается в прессовании песчинок путем нанесения тонких слоев полимерного клея — примерно так же создается французский торт мильфей. Важно, что при формировании мотива Clou de Paris черный песок сохраняет свою текстуру и в сочетании с матовым желтым золотом образует эффектный контраст.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Boucheron Фото: Boucheron Фото: Boucheron Фото: Boucheron Фото: Boucheron Фото: Boucheron Фото: Boucheron Фото: Boucheron Следующая фотография 1 / 8 Фото: Boucheron Фото: Boucheron Фото: Boucheron Фото: Boucheron Фото: Boucheron Фото: Boucheron Фото: Boucheron Фото: Boucheron

В серии выпущено семь предметов: три браслета из черного песка разной ширины и четыре золотых обруча можно как угодно комбинировать на запястье или носить по отдельности.

Нина Спиридонова