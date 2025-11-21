Два театра Башкирии номинированы на «Золотую маску»

Уфимский государственный татарский театр «Нур» и Башкирский государственный театр кукол вошли в число 68 номинантов на театральную премию «Золотая маска» по итогам прошлого сезона. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.

Татарский театр «Нур» представлен спектаклем «Гора» Айдара Заббарова по произведению поэта Ильдара Юзеева. Постановка будет претендовать на премию в номинации «Драматический театр. Большая форма».

Башкирский театр кукол номинирован на премию в категории кукольных театров, республику представит «Тьма египетская» Елены Котихиной. Спектакль поставлен по пьесе новосибирского драматурга Елены Гилевой, написанной по циклу рассказов «Записки юного врача» Михаила Булгакова.

Кроме того, в лонг-лист премии вошел спектакль «Не успела сказать "люблю"», поставленный в Башкирском государственном театре драмы Айратом Абушахмановым.

Церемония вручения премии «Золотая маска» пройдет в Омске в июне следующего года.

По итогам позапрошлого сезона в шести номинациях «Золотой маски» победила Башопера.

Идэль Гумеров