Нападающий «Зенита» Вадим Шилов получил тяжелую травму крестообразной связки

Молодой нападающий петербургского ФК «Зенит» Вадим Шилов получил серьезную травму на тренировочном занятии в рамках подготовки к ближайшей игре. У футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки, сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Игрок команды «Зенит» Вадим Шилов (в центре) во время одного из матчей на кубок России.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

О тактике лечения и сроках полного восстановления игрока станет известно позднее, уточнили в медицинском штабе клуба. Когда 17-летний нападающий сможет вернуться на поле — пока неизвестно.

Вадим Шилов впервые вышел на поле в основном составе «Зенита» 12 августа в матче Кубка России с «Рубином» (4:0). Всего на его счету 8 матчей и 2 гола за основную команду из Петербурга.

Андрей Цедрик

