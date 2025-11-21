Российский экспорт рапсового масла в Китай превысил $1 млрд

За первые десять месяцев 2025 года Китай увеличил импорт российского рапсового масла на 20% в физическом выражении и на 30% в денежном. По данным федерального центра «Агроэкспорт», в этот период КНР закупила у России около 1 млн т рапсового масла на сумму более $1 млрд.

За аналогичный период прошлого года поставки из России в Китай составили 845 тыс. т продукта на $833 млн.

Как отмечает «Агроэкспорт», Россия — лидер среди стран-экспортеров рапсового масла в стоимостном выражении. Второе место занимает Белоруссия ($243 млн), на третьем — ОАЭ ($230 млн). Всего за 10 месяцев Китай закупил рапсового масла на $1,86 млрд.