Назначили прокурора Сосновского района

Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер представил коллективу нового прокурора Сосновского района Василия Казанчука, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Василий Казанчук служит в органах прокуратуры 24 года. Работал старшим помощником прокурора, следователем прокуратуры Тракторозаводского района Челябинска, возглавлял отдел по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан областного ведомства. Также был заместителем прокурора Ленинского района Челябинска и прокурором Троицка. С августа 2020 года руководил подразделением по Ленинскому району.

Виталина Ярховска