В России проживает почти 3 млн многодетных семей

Число многодетных семей в России выросло на 8,5% с начала 2025 года и составило 2,9 млн. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, также растет число детей, воспитывающихся в многодетных семьях. По итогам 10 месяцев этого года число таких детей составляет 9,2 млн (+300 тыс. с начала года).

Данные господин Котяков представил на Красноярском демографическом форуме. Его слова приводит ТАСС.

В июле вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что за последние два года число многодетных семей в России выросло на 17,4%, а количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях, достигло 8,9 млн. Глава Минтруда Антон Котяков говорил, что за 2024 год число многодетных семей увеличилось на 1,1%.

Полина Мотызлевская