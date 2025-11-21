Бизнесмен из Челнов получил 2,5 года колонии за мошенничество на 62 млн рублей

В Набережночелнинском городском суде вынесли приговор 64-летнему предпринимателю Валерию Чулакову за мошенничество с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Набережных Челнов.

Согласно материалам дела, с октября 2023 года по февраль 2024 года господин Чулаков обменял принадлежащие ему 25 участков стоимостью более 46 млн руб. на пять муниципальных участков стоимостью 109 млн руб.

Чтобы создать видимость равноценности сделки, бизнесмен привлек кадастрового инженера, который по его просьбе завысил стоимость участков. Специалист не указал, что на участках бизнесмена невозможно жилищное строительство. Ущерб Тукаевскому муниципальному району превысил 62 млн руб.

Бизнесмена признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Анна Кайдалова