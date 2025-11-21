Прокурор запросил сроки для обвиняемых по делу Ларисы Долиной

Прокурор Балашихинского горсуда попросил приговорить четырех обвиняемых по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной к срокам от шести до девяти с половиной лет колонии. Об этом сообщает ТАСС. Народная артистка России под влиянием аферистов продала квартиру и передала им 175 млн руб.

Фигурантам предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Прокурор запросил семь лет лишения свободы и штрафы по 900 тыс. руб. для Артура Каменецкого и Дмитрия Лебедева. Для Андрея Основы — шесть лет колонии и штраф 900 тыс. руб. Анжела Цырульникова также обвиняется в обмане двух пенсионерок. Гособвинени запросило для нее девять лет и шесть месяцев, а также штраф в 1 млн руб.

В 2024 году обвиняемые обманным путем забрали у госпожи Долиной 175 млн руб., часть этой суммы она заняла у друзей. Также они убедили ее продать квартиру рыночной стоимостью 138 млн руб. В суде госпожа Долина сообщила, что мошенники представлялись певице сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Они сагитировали госпожу Долину поучаствовать в «спецоперации» по поимке преступников.

В марте суд вернул артистке квартиру и отказал во встречном иске покупателю. Общий ущерб от действий злоумышленников следствие оценило в более чем 317 млн руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Народная артистка заняла для мошенников».