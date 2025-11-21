В Воткинске начался ремонт дома купца Пьянкова, в котором расположен ЗАГС

В Воткинске стартовал ремонт исторического здания — дома купца Пьянкова, построенного в конце XIX века и признанного объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В этом здании до революции находились магазин и склад, а позже — Воткинское отделение Госбанка и магазин «Культтовары». С конца 1999 года, после масштабной реконструкции, на втором этаже обосновался Воткинский городской ЗАГС.

«В здании над комнатой жениха и невесты протекала крыша, ее ремонт не проводился с момента открытия ЗАГСа»,— рассказала заместитель председателя правительства республики Наталья Тойкина. Средства на ремонт выделены из регионального бюджета.

В настоящее время на объекте демонтируют старую кровлю и укладывают изоляцию. Все строительно-монтажные работы планируют завершить до конца года.

Анастасия Лопатина