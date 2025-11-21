В Башкирии запретят удалять религиозные символы с фотографий

На заседании Курултая республики 25 ноября депутаты планируют принять законопроект о запрете удаления религиозных символов с фотографий культурных и религиозных объектов, сообщила пресс-служба парламента региона. Председатель Курултая Константин Толкачев заявил, что это важная мера для защиты историко-культурного наследия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Законопроект призван прекратить практику «затирания» православных крестов, мусульманских полумесяцев и других религиозных символов на фотографиях, в СМИ, рекламе и публичном пространстве,— отметил господин Толкачев. — Подобные действия оскорбляют чувства не только верующих, но и просто культурных людей».

Примеры «затирания» религиозных символов в пресс-релизе не приводятся.

Олег Вахитов