Основатель «Делимобиля» Винченцо Трани стал гендиректором компании

На заседании совета директоров «Делимобиля» назначили нового генерального директора компании. Им стал ее основатель Винченцо Трани, сообщили в пресс-службе «Делимобиля». На этом посту он сменит Владимира Садовина, который руководил компанией с мая 2025 года.

Господин Винченцо сказал, что в этом году «Делимобиль» столкнулся с новыми для себя вызовами — ограничением в работе геолокационных сервисов, «нетипичной» активностью пользователей, колебаниями основных макроэкономических показателей. С этим связано его назначение на пост руководителя.

«Мой переход на операционный уровень управления в качестве генерального директора — стратегический шаг, необходимый для возвращения компании на траекторию эффективного роста»,— отметил господин Винченцо. По его словам, ожидаемая скорректированная EBITDA по итогам 2025 года составит 6-6,5 млрд руб.

Владимир Садовин продолжит работать в «Делимобиле». Он будет заниматься проектами, связанными с развитием поставок и собственной торговой марки автозапчастей компании Deliparts. Господин Садовин также будет работать над международным развитием бизнеса, преимущественно с Китаем, отметили в пресс-релизе.