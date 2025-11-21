Проект нового аэровокзала в Магнитогорске одобрила Главгосэкспертиза

Главгосэкспертиза РФ одобрила проект строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта Магнитогорска. Терминал сможет принимать до 200 пассажиров в час, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

Планируется построить трехэтажное здание высотой 16 м. На втором этаже к нему будут примыкать посадочные галереи для выхода к телетрапам на посадку в самолет. Проект также включает создание безбарьерной среды для маломобильных пассажиров, размещение котельной, трансформаторных подстанций, электростанций и иных объектов инженерно-технической инфраструктуры.

После открытия нового терминала планируется, что рост перевозок на внутренних рейсах аэропорта Магнитогорска увеличится до 377 тыс. человек в год.

Международные рейсы будет обслуживать существующий терминал.

Реконструкция магнитогорского аэропорта началась в 2022 году. Стоимость работы по обновлению взлетно-посадочных полос и аэропортовой инфраструктуры тогда оценивалась в 5,7 млрд руб. Подрядчиком являлась московская компания «Альмакоргрупп». Но в 2024 году договор расторгли. Через год бывшего генерального директора «Альмакогрупп» Алексея Афонского задержали по подозрению в мошенничестве.

В июле этого года президент Владимир Путин во время визита в Магнитогорск поручил министру транспорта РФ Андрею Никитину проанализировать ситуацию с реконструкцией аэропорта и представить доклад в течение недели. Глава государства тогда выразил надежду, что работы завершатся в 2026 году.

В сентябре этого года был определен подрядчик, который займется модернизацией аэродрома. Победителем аукциона на заключение контракта стоимостью 2 млрд руб. стало московское ООО «Трансстроймеханизация». Подрядчику предстоит заменить покрытие на взлетно-посадочной полосе, на перроне, рулежных дорожках, заменить светосигнальное оборудование, реконструировать систему электроснабжения и ограждения аэропорта, построить аварийно-спасательную станцию и патрульную дорогу. Выполнить все работы необходимо до 30 сентября 2026 года.

Ольга Воробьева