Гололед и ледяной дождь ожидаются в Удмуртии 22 ноября

Местами по Удмуртии днем 22 ноября ожидается ухудшение видимости из-за осадков и тумана (500 м и менее), а также налипание мокрого снега. Ночью и в первой половине дня возможны гололед и ледяной дождь. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба республики со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Жителям Удмуртии рекомендуют в этот день двигаться с особой осторожностью, водителям — соблюдать дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия.

Анастасия Лопатина