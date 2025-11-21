В Канске выявили ячейку запрещенной религиозной организации

Ячейку религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ) выявили в городе Канске (Красноярский край). В отношении ее предполагаемого организатора и трех участников возбуждено уголовное дело.

В основу дела легли материалы УФСБ. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), с августа 2017 года 59-летний житель Канска осуществлял деятельность ячейки запрещенной религиозной организации, занимался распространением ее учения, при помощи видеосвязи проводил собрания единоверцев.

Рядовые участники, по данным следствия, изучали религиозную литературу, проводили поквартирные обходы, в ходе которых вели разъяснительные беседы с целью вовлечения новых адептов. В управлении СКР сообщили, что располагают данными об участии в ячейке других лиц, действиям которых будет дана правовая оценка.

Илья Николаев