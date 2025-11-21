В Ульяновске осудили начальницу почтового отделения за хищение пенсий

В Ульяновске Засвияжский районный суд огласил приговор бывшей начальнице отделения Почты России Засвияжского района Татьяне Самсоновой, признанной виновной в хищении пенсий и иных социальных выплат, направляемых через Почту России. Об этом в пятницу сообщило следственное управление СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Уголовное дело по факту присвоения вверенного имущества в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и нарушения правил обращения с компьютерной информацией с использованием служебного положения (ч.4 ст.274.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) было возбуждено на основании данных оперативно-разыскной деятельности регионального ФСБ совместно с СУ СКР.

По данным ведомств, в период с ноября 2023 года по февраль 2025 года фигурантка изымала из операционной кассы денежные средства (пенсии и иные социальные выплаты, перечисляемые гражданам), составляя фиктивные платежные поручения и внося в программу данные о произведенных выплатах без фактической выдачи денежных средств. Всего таким образом она лишила пенсий и выплат 154 жителей Засвияжского района Ульяновска на общую сумму 1,4 млн руб.

Обвиняемая вину признала и в ходе следствия возместила 1,1 млн руб., оставшиеся 300 тыс. руб. были возмещены ею в ходе судебного рассмотрения дела.

Суд согласился с позицией обвинения и приговорил экс-начальницу почтового отделения к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года и штрафом 200 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск