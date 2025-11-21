Ущерб по делу бывшего замглавы Минстроя ДНР Мерваезовой оценили в 9 млрд рублей

Расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств при строительстве объектов для Минобороны России выявило ущерб в более чем 9 млрд руб., пишет ТАСС. По делу проходит бывший первый замминистра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлия Мерваезова, экс-глава Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный и другие.

Согласно материалам дела, с июля 2019-го по март 2023 года группа лиц, в том числе бенефициар АО «ВСК» Евгений Горбачев, организовала преступную схему при исполнении 14 госконтрактов на строительство социально значимых объектов для нужд оборонного ведомства.

Юлия Мерваезова обеспечивала получение авансов по контрактам, обналичивала деньги со специальных счетов и оформляла подложные бухгалтерские документы. Первоначально сумма ущерба оценивалась примерно в 5 млрд руб., однако во время следствия она выросла более чем вдвое.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Общим делом объединены пять уголовных производств, которые рассматривались с июня 2023 года. Потерпевшими признаны пять организаций, подведомственных Минобороны. Речь идет о 14 социально значимых объектах в нескольких регионах России, включая московскую школу, а также суворовское военное училище в Иркутске. Следствием установлено, что деньги также похищали при строительстве в военных городках и частях в Туве, Хакасии, Новосибирской области и Мурманской области.

Кроме Мерваезовой и Выгулярного, под арестом находится бывший руководитель Главного управления обустройства войск Евгений Горбачев, осужденный в 2024 году за мошенничество, а также два бизнесмена — руководитель ООО «Технострой» Виталий Прудников и учредитель компании «Зодчий» Илья Леонов.